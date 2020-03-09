Минимум 43 человека погибли при атаке на деревни в Буркина-Фасо

По меньшей мере 43 человека были убиты неизвестными в ходе рейда по деревням на севере Буркина-Фасо, сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства.

Целями нападавших стали как минимум две деревни, расположенные рядом с границей с Мали, говорится в заявлении. Отмечается, что данная атака стала самой смертельной в Буркина-Фасо за последний год.

На данный момент ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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