«Заминировавшую» посольство России женщину задержали в Киргизии

В Киргизии спецслужбы задержали женщину, которая сообщила о якобы бомбе в консульском отделе посольства России. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службу Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики.

Сигнал о «минировании» российского посольства поступил 6 марта. Прибывшие на место специалисты осмотрели территорию, эвакуировали персонал диппредставительства, однако ничего не нашли.

В связи с этим они стали искать источник анонимного сигнала. Им оказалась гражданка Киргизии 1974 года рождения.

«Она отправила анонимное сообщение из хулиганских побуждений», — сказали в ГКНБ Киргизии.

На данный момент в отношении нее заведено уголовное дело за ложное сообщение об акте терроризма. Женщине грозит до 5 лет заключения.

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