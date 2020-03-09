«Заминировавшую» посольство России женщину задержали в Киргизии
В Киргизии спецслужбы задержали женщину, которая сообщила о якобы бомбе в консульском отделе посольства России. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службу Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики.
Сигнал о «минировании» российского посольства поступил 6 марта. Прибывшие на место специалисты осмотрели территорию, эвакуировали персонал диппредставительства, однако ничего не нашли.
В связи с этим они стали искать источник анонимного сигнала. Им оказалась гражданка Киргизии 1974 года рождения.
«Она отправила анонимное сообщение из хулиганских побуждений», — сказали в ГКНБ Киргизии.
На данный момент в отношении нее заведено уголовное дело за ложное сообщение об акте терроризма. Женщине грозит до 5 лет заключения.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В России за утро «заминировали» три пассажирских самолета
— Песков рассказал о поиске автора ложных сообщений о «минировании» самолетов