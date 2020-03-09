КНДР эвакуировала иностранцев в РФ в рамках антикоронавирусной кампании

Власти Северной Кореи решили эвакуировать граждан других стран, в том числе и дипломатов, в Россию в рамках антикоронавирусной кампании пишет The Washington Post.

По данным издания, 9 марта на Дальний Восток прибыл специальный северокорейский рейс, на которым, как предполагается, находятся несколько десятков дипломатов и других иностранцев.

Северная Корея публично не подтвердила ни одного случая заболевания COVID-19. Однако ранее государственные СМИ сообщили, что тысячи людей были помещены на карантин в рамках строгих профилактических мер.

Газета отмечает, что Северная Корея называет свою антивирусную кампанию вопросом «национального существования». В рамках нее страна закрыла въезд для туристов, а также почти все приграничные регионы с Китаем и усилила досмотр в пунктах въезда.

По последним данным, общее число зараженных вирусом превысило 109 тысяч человек. Погибли уже 3 820 человек, а выздоровели свыше 61 тысячи пациентов.

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