Пожавший руку Трампа человек заявил, что контактировал с больным коронавирусом

Глава Союза американских консерваторов Мэтт Шлапп рассказал, что контактировал с больным коронавирусом до того, как на конференции пожал руку американскому президенту Дональду Трампу, передает Fox News.

Шлапп отметил, что контакт был коротким, и заболевший не присутствовал на мероприятии.

Ранее появилась информация, что на митинге сторонников предвыборной кампании Трампа, где присутствовал президент, появился зараженный. Американский глава заявил, что это его «совершенно не беспокоит».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заразились больше 107 тысяч, скончались 3649 человек.

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