В Китае столетний мужчина вылечился от коронавируса

Столетний житель Китая вылечился от коронавируса и был выписан из больницы, передает агентство Синьхуа.

24 февраля 100-летний мужчина был госпитализирован с диагнозом коронавирус в больницу Уханя. Пациент страдал болезнью Альцгеймера, гипертонией и сердечной недостаточностью. Спустя 13 дней мужчину выписали.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заразились больше 107 тысяч, скончались 3649 человек.

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