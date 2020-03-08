Люди в масках напали на участников митинга за права женщин в Киргизии

Неизвестные в масках напали на участников шествия в защиту прав женщин в Бишкеке, сообщает РИА Новости со ссылкой на одну из участниц митинга.

По словам очевидицы, несколько десятков молодых людей в масках с палками напали на участников шествия. При этом сотрудники правоохранительных органов, присутствующие на марше, бездействовали, заявила девушка.

Кроме того, в последствии милиция задержала около 50 митингующих, отметила участница марша. По данным агентства, пресс-служба министерства внутренних дел Киргизии отказалась комментировать произошедшее.

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