СМИ выложили видео с места убийства подростка в Петербурге

Телеканал РЕН ТВ выложил видео с места убийства подростка, который был застрелен в подъезде одного из домов по улице Ижорского Батальона в Санкт-Петербурге.

На кадрах можно заметить сотрудников правоохранительных органов, которые работают на месте происшествия.

Ранее стало известно, что рядом с одной из квартир в доме, расположенном на улице Ижорского батальона Петербурга, было найдено тело 14-летнего школьника с простреленной головой. Силовики провели штурм квартиры, где якобы находился вооруженный неизвестный — подозреваемый в убийстве подростка. Они никого там не нашли. Сейчас ведется розыск подозреваемого.

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