Путин поручил реформировать миграционные режимы и институт гражданства России
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Президент России Владимир Путин поручил реформировать миграционное законодательство и институт гражданства в России, следует из опубликованного на сайте Кремля документа.
Говорится, что «существующие миграционные правила недостаточно ясны и унифицированы».
Ответственным за подготовку назначен руководитель администрации Кремля Антон Вайно.
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