Путин поручил реформировать миграционные режимы и институт гражданства России

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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями фракций Государственной Думы РФ в... Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями фракций Государственной Думы РФ в...
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями фракций Государственной Думы РФ в...
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил реформировать миграционное законодательство и институт гражданства в России, следует из опубликованного на сайте Кремля документа.

Говорится, что «существующие миграционные правила недостаточно ясны и унифицированы».

Ответственным за подготовку назначен руководитель администрации Кремля Антон Вайно.

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