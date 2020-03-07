Из московской больницы выписан первый пациент с коронавирусом

Из московской больницы выписан первый россиянин, заболевший коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

»(Давид) Беров выписан», — сказали в штабе.

Беров является сотрудником Российского футбольного союза.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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