Из московской больницы выписан первый пациент с коронавирусом
Из московской больницы выписан первый россиянин, заболевший коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
»(Давид) Беров выписан», — сказали в штабе.
Беров является сотрудником Российского футбольного союза.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.
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