Вильфанд пообещал москвичам «скучную» погоду
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что теплая погода задержится в Москве еще минимум на пять-шесть дней, температура воздуха будет значительно выше нормы, передает ТАСС.
Синоптик назвал такую погоду скучной из-за череды аномально теплых дней.
«Нормально-ненормальная погода, к которой мы уже привыкли. Обычная, скучная и уж очень теплая — +8...+10°С примерно в течение пяти-шести дней», — рассказал он.
По его словам, такая температура является на 8-10°С выше климатической нормы.
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