Первый памятник Ленину появится на западе Германии

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Памятник Ленину на космодроме Байконур в Казахстане, 2017 год Памятник Ленину на космодроме Байконур в Казахстане, 2017 год
Памятник Ленину на космодроме Байконур в Казахстане, 2017 год
Dmitri Lovetsky/AP

Участковый суд города Гельзенкирхена на западе Германии отменил запрет городских властей на установку памятника Ленину, сообщает DW.

Возвести монумент высотой 2,15 метра хочет «Марксистско-ленинская партия Германии», торжественное открытие запланировано на 14 марта 2020 года. Власти города наложили запрет в связи с выбором для установки места перед историческим зданием. Суд счел этот довод администрации Гельзенкирхена не убедительным.

Также суд не учел возражения администрации, связанные с противоречивостью фигуры Ленина. Городские власти намерены обжаловать решение суда.

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