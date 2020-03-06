Первый памятник Ленину появится на западе Германии
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Участковый суд города Гельзенкирхена на западе Германии отменил запрет городских властей на установку памятника Ленину, сообщает DW.
Возвести монумент высотой 2,15 метра хочет «Марксистско-ленинская партия Германии», торжественное открытие запланировано на 14 марта 2020 года. Власти города наложили запрет в связи с выбором для установки места перед историческим зданием. Суд счел этот довод администрации Гельзенкирхена не убедительным.
Также суд не учел возражения администрации, связанные с противоречивостью фигуры Ленина. Городские власти намерены обжаловать решение суда.
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