Выздоровел первый пациент с коронавирусом в Москве

Первый заразившийся коронавирусом нового типа в Москве выздоровел, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Проверки пациента на наличие вируса неоднократно показали отрицательный результат, отметила Ракова. По ее словам, в ближайшее время он будет выписан из больницы.

По последним данным, в России зафиксировано 13 случаев заражения коронавирусом нового типа. Из них два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с «Diamond Princess», один — у россиянина, вернувшегося из Италии, один — у гражданина Италии. 6 марта 2020 года стало известно о шести новых случаях вируса, пять из них обнаружены в Москве, еще один — в Нижнем Новгороде.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Один из пациентов с коронавирусом в Москве находится в состоянии средней тяжести

— Шесть новых случаев коронавируса выявили в России

— В Роспотребнадзоре назвали число проведенных в России тестов на коронавирус