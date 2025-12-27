В воспитанника ЦСКА выстрелили в ночном клубе

На воспитанника ЦСКА Расаковича напали и выстрелили в ночном клубе

На футболиста Адамса Расаковича, который является воспитанником московского ЦСКА, напали и выстрелили в ночном клубе, передает Mash на спорте.

На футболиста напали десять человек. Сначала был словесный конфликт, а затем один из участников конфликта достал пистолет и выстрелил в футболиста. Тогда же остальные начали бить Расаковича.

Расаковича доставили в больницу, где у него диагностировали пулевое ранение бедра и рваную рану губы.

В 2024 году Расакович выступал за карагандинский «Шахтер». Сейчас 31-летний футболист находится без клуба.

