В воспитанника ЦСКА выстрелили в ночном клубе

На воспитанника ЦСКА Расаковича напали и выстрелили в ночном клубе
lionel__adams/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На футболиста Адамса Расаковича, который является воспитанником московского ЦСКА, напали и выстрелили в ночном клубе, передает Mash на спорте.

На футболиста напали десять человек. Сначала был словесный конфликт, а затем один из участников конфликта достал пистолет и выстрелил в футболиста. Тогда же остальные начали бить Расаковича.

Расаковича доставили в больницу, где у него диагностировали пулевое ранение бедра и рваную рану губы.

В 2024 году Расакович выступал за карагандинский «Шахтер». Сейчас 31-летний футболист находится без клуба.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее сборная России заняла 33 место в рейтинге ФИФА по итогам года.
 
