Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Стало известно, что лидеры ЕС не посетят встречу Трампа и Зеленского

CNN: встреча Трампа и Зеленского состоится без участия европейских лидеров
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров на полях Генассамблеи ООН, 23 сентября 2025 года
Al Drago/Reuters

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде, как ожидается, пройдет без участия европейских лидеров. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских и европейских чиновников.

«По словам официальных лиц США и Европы, на встрече [Трампа и Зеленского] не ожидается участия европейских лидеров», — говорится в материале.

Американский лидер проведет двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским в воскресенье, 28 декабря. Встреча запланирована на 15:00 по местному времени (23:00 по московскому) в Палм-Бич, штат Флорида. На мероприятие будут допущены журналисты.

24 декабря Зеленский поделился со СМИ полным вариантом мирного плана, который состоит из 20 пунктов. Документ включает гарантии безопасности для Украины и Европы, закрепление численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек в мирное время и проведение президентских выборов в самой ближайшей перспективе. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими. Как в Москве отреагировали на публикацию новой версии документа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп вынес предупреждение Зеленскому накануне встречи.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27515743_rnd_7",
    "video_id": "record::3756d504-04ab-42f2-850f-8bdc7230ed67"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+