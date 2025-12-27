Стало известно, что лидеры ЕС не посетят встречу Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров на полях Генассамблеи ООН, 23 сентября 2025 года

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде, как ожидается, пройдет без участия европейских лидеров. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских и европейских чиновников.

«По словам официальных лиц США и Европы, на встрече [Трампа и Зеленского] не ожидается участия европейских лидеров», — говорится в материале.

Американский лидер проведет двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским в воскресенье, 28 декабря. Встреча запланирована на 15:00 по местному времени (23:00 по московскому) в Палм-Бич, штат Флорида. На мероприятие будут допущены журналисты.

24 декабря Зеленский поделился со СМИ полным вариантом мирного плана, который состоит из 20 пунктов. Документ включает гарантии безопасности для Украины и Европы, закрепление численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек в мирное время и проведение президентских выборов в самой ближайшей перспективе. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими. Как в Москве отреагировали на публикацию новой версии документа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп вынес предупреждение Зеленскому накануне встречи.