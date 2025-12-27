Военнослужащие группировки войск «Запад» зачищают подвальные помещения Купянска Харьковской области от разрозненных групп ВСУ. Об этом Минобороны РФ рассказал командир роты 1843-го мотострелкового полка с позывным «Тайфун».

«Мы находимся в Купянске, производим зачистку зданий и подвалов от разрозненных групп противника», — отметил офицер.

До этого начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма сообщил, что военнослужащие Западной группировки войск за двое суток отразили пять контратак ВСУ в районе Купянска. По его словам, на купянском направлении подразделения 6-й армии отражают попытки украинских военных прорваться к городу. В ходе боевых действий ведется уничтожение штурмовых и диверсионно-разведывательных групп, а также техники противника.

Бигма уточнил, что за двое суток контратаки были отражены в районах населенных пунктов Благодатовка, Прокоповка, Осиново, Болдыревка и Моначиновка. Он подчеркнул, что все атаки были сорваны и потери территории допущены не были.

Ранее дроноводы «Запада» сорвали ротацию ВСУ в Купянском районе.