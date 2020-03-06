Число погибших при атаке в Кабуле возросло до 29

По меньшей мере 29 человек погибли в результате атаки на мероприятии в Кабуле, где присутствовал премьер-министр страны Абдулла Абдулла, сообщает TOLO News со ссылкой на министерство внутренних дел (МВД) Афганистана.

По последней информации, ранения получили 61 человек. По данным врачей, некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии, количество смертельных исходов может возрасти.

Ранее сообщалось, что на массовом мероприятии в столице Афганистана Кабуле произошла стрельба, два причастных к атаке боевика были ликвидированы специальными подразделениями полиции. Представитель премьер-министра страны Муджибурахман Рахими сообщил, что Абдулла при нападении не пострадал.

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