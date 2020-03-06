Трое россиян с коронавирусом с Diamond Princess выписаны из больницы

Граждане России, заразившиеся коронавирусом нового типа на круизном лайнере Diamond Princess, выписаны из больницы в Казани. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Все три россиянина, ранее эвакуированные из Японии с коронавирусом, выписаны, заявили в штабе.

По последним данным, в России зафиксировано 13 случаев заражения коронавирусом нового типа. Из них два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с «Diamond Princess», один — у россиянина, вернувшегося из Италии, один — у гражданина Италии. 6 марта 2020 года стало известно о шести новых случаях вируса, пять из них обнаружены в Москве, еще один — в Нижнем Новгороде.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Шесть новых случаев коронавируса выявили в России

— В Петербурге госпитализировали более 60 человек для проверки на коронавирус

— В Роспотребнадзоре назвали число проведенных в России тестов на коронавирус