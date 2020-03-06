Число погибших на мероприятии в Кабуле в результате атаки возросло до 27 человек

Представитель МВД Афганистана Насрат Рахими сообщил, что при атаке на мероприятии в Кабуле, где присутствовал премьер-министр страны Абдулла Абдулла, погибли 27 человек, передает Tolo News.

По уточненным данным, пострадали 29 человек.

Рахими добавил, что службы безопасности зачистили два из трех зданий, откуда велась атака.

Ранее представитель премьер-министра Муджибурахман Рахими сообщил, что Абдулла при нападении не пострадал.

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