В Петербурге госпитализировали более 60 человек для проверки на коронавирус

В комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщили, что количество пациентов под наблюдением в Боткинской больнице увеличилось до 64 человек, передает «Фонтанка».

Так, в больницу имени Боткина с ОРВИ госпитализированы 64 пациента, вернувшиеся из стран, «неблагополучных по коронавирусной инфекции».

Накануне в Санкт-Петербурге подтвердили первый случай коронавируса у студента из Италии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, общее число заразившихся вирусом в мире составляет 97,2 тыс. человек, при этом вылечились — 54 965, скончались — 3 327.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Питерские власти поддержали решение оргкомитета ПМЭФ об отмене форума

— В Петербурге студента госпитализировали с подозрением на коронавирус