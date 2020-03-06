Десятки человек эвакуированы из загоревшегося отеля в центре Москвы

Отель загорелся в Вознесенском переулке в центре Москвы. Несколько десятков человек были эвакуированы из здания, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

Уточняется, что отель располагается по адресу Вознесенский переулок. Возгорание, как предполагается, произошло в подвале здания. В результате случившегося десятки постояльцев и работников были срочно выведены из отеля.

Согласно последним данным, пожарные уже потушили огонь.

Данных о причине возгорания и пострадавших пока нет.

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