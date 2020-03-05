В Петербурге из-за коронавируса под наблюдением находятся 700 студентов

В Санкт-Петербурге более 700 студентов Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. Мечникова помещены под наблюдение из-за заболевшего коронавирусом студента, передает принадлежащее Георгию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу института.

Под наблюдением находятся живущие в одном общежитии с заразившимся студентом из Италии. Сейчас Роспотребнадзор устанавливает, с кем контактировал заболевший.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге срочно госпитализировали студента из Италии для обследования на коронавирус.

До этого в России диагностировали шесть случаев новой коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с «Diamond Princess» и один — у россиянина, вернувшегося из Италии.

По последним данным, общее число заразившихся вирусом в мире составляет 95,7 тыс. человек, при этом вылечились — 53 429, скончались — 3 285.

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