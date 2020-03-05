В Росгидрометцентре рассказали, когда ждать повторения теплой зимы

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что аномально теплые зимы не станут привычным делом для России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам метеоролога, превышение климатической нормы этой зимой является «статистическим выбросом». Он отметил, что аномальное тепло еще будет приходить в Россию, но рассчитывать, что оно станет постоянным не стоит.

«Я думаю, что так быстро Москва не станет курортным городом», — отметил Вильфанд.

Он добавил, что в России все реже будет появляться традиционные зимы. Чаще будут приходить или аномально теплые или аномально холодные температуры.

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