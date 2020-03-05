Рейс Петербург-Симферополь прервал полет из-за сообщения о «минировании»
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Самолет, направляющийся из Санкт-Петербурга в Симферополь, совершит экстренную посадку в Ростове-на-Дону из-за анонимного сообщения о «минировании». Об этом сообщает «Интерфакс».
Как отмечается, неизвестный заявил о том, что на борту лайнера якобы находится бомба.
На борту воздушного судна — 124 человека.
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