Рейс Петербург-Симферополь прервал полет из-за сообщения о «минировании»

Самолет, направляющийся из Санкт-Петербурга в Симферополь, совершит экстренную посадку в Ростове-на-Дону из-за анонимного сообщения о «минировании». Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, неизвестный заявил о том, что на борту лайнера якобы находится бомба.

На борту воздушного судна — 124 человека.

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