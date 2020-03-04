МИД рекомендует россиянам не ездить на Хоккайдо из-за коронавируса

Министерство иностранных дел (МИД) России рекомендует россиянам воздержаться от поездок на японский остров Хоккайдо из-за опасности распространения коронавируса нового типа. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

В префектуре Хоккайдо действует объявленный властями режим чрезвычайной ситуации на фоне нарастающего распространения коронавируса нового типа, отмечается в заявлении.

«Рекомендуем российским гражданам временно воздержаться от посещения данного региона Японии без крайней необходимости», — подчеркивает МИД.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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