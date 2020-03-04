Минздрав Германии: коронавирус достиг масштабов пандемии
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Ситуация с распространением коронавируса нового типа достигла масштабов пандемии, заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. Об этом сообщает Spiegel.
По словам министра, начавшаяся в Китае эпидемия стала глобальной пандемией. При этом пик заболевания на данный момент еще не достигнут, подчеркнул Шпан.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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