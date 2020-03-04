Взявшего в заложники беременную женщину пятерых детей француза арестовали
После 16-часов переговоров полиция задержала вооруженного мужчину с психическим расстройством, который взял в заложники свою беременную жену и пятерых детей во французском Труа. Об этом сообщили местные правоохранители.
Они установили, что злоумышленником оказался мужчина 1986 года, который ранее был арестован с саблей посреди улицы.
Известно, что после прибытия первого служебного автомобиля, он выстрелил в дверь. С тех пор на территории был установлен периметр безопасности.
Согласно последним сведениям, после 16-часовых переговоров злоумышленника удалось задержать.
«Никто не пострадал. Аварийные службы все еще присутствуют на месте», — говорится в сообщении полиции в Twitter.
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