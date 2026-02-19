Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Политика

Мерц назвал единственное условие для завершения конфликта на Украине

Мерц: конфликт на Украине закончится только в случае истощения одной из сторон
Yves Herman/Reuters

Боевые действия на Украине закончатся только при полном истощении одной из сторон. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью немецкому изданию Rheinpfalz.

«По моей оценке, эта война закончится только тогда, когда одна из двух сторон будет истощена, либо в военном, либо в экономическом плане», — сказал канцлер.

Мерц также подчеркнул, что не верит в мирные переговоры, которые сейчас ведутся между Россией и Украиной. Политик добавил, что не рассчитывает на скорое урегулирование украинского кризиса.

17-18 февраля в швейцарской Женеве прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США по урегулированию украинского конфликта. Глава российской делегации Владимир Мединский оценил эти встречи как «тяжелые, но деловые». В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. Подробнее о том, как прошли встречи в Швейцарии, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский раскрыл, о чем «почти договорились» Россия и Украина в Женеве.
 
Теперь вы знаете
Как получить 1,3 млн рублей от государства за покупку квартиры в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!