Мерц назвал единственное условие для завершения конфликта на Украине

Мерц: конфликт на Украине закончится только в случае истощения одной из сторон

Боевые действия на Украине закончатся только при полном истощении одной из сторон. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью немецкому изданию Rheinpfalz.

«По моей оценке, эта война закончится только тогда, когда одна из двух сторон будет истощена, либо в военном, либо в экономическом плане», — сказал канцлер.

Мерц также подчеркнул, что не верит в мирные переговоры, которые сейчас ведутся между Россией и Украиной. Политик добавил, что не рассчитывает на скорое урегулирование украинского кризиса.

17-18 февраля в швейцарской Женеве прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США по урегулированию украинского конфликта. Глава российской делегации Владимир Мединский оценил эти встречи как «тяжелые, но деловые». В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. Подробнее о том, как прошли встречи в Швейцарии, — в материале «Газеты.Ru».

