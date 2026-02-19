Захарова о возможном недопуске российских сопровождающих на Паралимпиаду: за гранью человечности

Захарова заявила, что правительство Италии действует за гранью человечности

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на предложение министра иностранных дел и вице‑премьера Италии Антонио Таяни не выдавать визы сопровождающим российским паралимпийцев, передает «Матч ТВ».

«Это уже за гранью человечности», — сказала Захарова.

С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ранее на Украине сообщили о бойкоте Паралимпиады из-за допуска россиян под своим флагом.