В ЕС представили требования к России для урегулирования на Украине

Каллас передала странам ЕС документ с требованиями к России по Украине

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас от имени регионального содружества выдвинула ряд требований к России, касающихся урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

По информации журналистов, дипломат передала руководителям стран — членов ЕС документ с перечнем уступок, на которые Москва должна пойти ради урегулирования конфликта с Киевом. Требования включают в себя сокращение численности российских войск и их вывод из некоторых районов в ответ на аналогичные действия Украины, на которых настаивает РФ.

Кроме того, по мнению Каллас, должны произойти демилитаризация занятых Вооруженными силами России территорий и отмена норм, по которым законодательство страны ставится выше международных договоров. Также представитель ЕС предъявила ряд иных требований, включая выплату репараций.

Ожидается, что документ обсудят во время встречи министров иностранных дел стран — членов регионального содружества, которая состоится 23 февраля в Брюсселе. В документе подчеркивается, что мир на Украине не может быть достигнут «без присутствия ЕС за столом переговоров и без учета его ключевых интересов».

17–18 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров в формате Россия — США — Украина. Глава делегации Москвы Владимир Мединский назвал встречи «тяжелыми, но деловыми». Украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что сторонам удалось «почти договориться» о механизме контроля прекращения огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле рассказали, на какой стадии находятся переговоры по урегулированию украинского кризиса.