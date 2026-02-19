Хореограф Шайдорова ответил на вопрос о причастности России к успеху фигуриста на Олимпиаде

Хореограф Иван Ригини, сотрудничающий с победителем Олимпийских игр — 2026 в мужском одиночном фигурном катании казахстанцем Михаилом Шайдоровым, заявил, что Россия не причастна к победе фигуриста на Олимпиаде, передает Sport24.

«Думаю, не стоит так говорить. Мне приятно видеть, как Россия радуется его успеху, но Миша — коренной казах. Уверен, он бы ответил так же. А эмоции россиян показывают, какие у фигурного катания классные фанаты», — сказал Ригини.

Шайдоров получил за произвольное выступление от судей 198,64 балла, что в общей сумме за два проката дало ему 291,58 балла. Он шел пятым после коротких прокатов. Серебро завоевал японский фигурист Юма Кагияма, третьим стал еще один японец Сюн Сато.

Илья Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым.

Ранее Мария Бутырская рассказала, заслужил ли фигурист Шайдоров золото Игр.