Мерц практически исключил нормализацию отношений с Путиным

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью немецкому изданию Rheinpfalz ответил на вопрос, смогут ли быть когда-нибудь нормальными отношения с президентом России Владимиром Путиным. Политик дал понять, что это практически исключено.

«У меня мало надежды. <...> Я думаю, что это почти невозможно», — сказал немецкий канцлер.

Происходящее в России Мерц охарактеризовал как «состояние глубочайшего варварства» и выразил уверенность, что в ближайшее время это не изменится.

До этого канцлер Германии также отверг призывы провести прямые переговоры с Путиным по поводу украинского конфликта. Он подчеркнул, что подобные контакты в первую очередь нужны Украине и РФ, а Европа выступает лишь в роли посредника.

При этом Владимир Путин еще в прошлом году заявлял, что открыт для контактов с Фридрихом Мерцем. По словам российского лидера, канцлер ФРГ может ему позвонить.

Ранее Мерц назвал единственное условие для завершения конфликта на Украине.