Путин: вор должен сидеть в тюрьме, но есть нюансы

Путин словами Глеба Жеглова высказался о наказании для воров, но выделил нюансы

Президент России Владимир Путин высказался о наказании для воров словами Глеба Жеглова — героя Владимира Высоцкого из сериала «Место встречи изменить нельзя». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Конечно, как в известном фильме было сказано, все мы помним, «вор должен сидеть в тюрьме». Но есть нюансы», — сказал глава государства на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.

Путин отметил, что за небольшие правонарушения не всегда обоснованно «запирать человека за решетку».

Убежденность в том, что «вор должен сидеть в тюрьме», была ключевой чертой характера начальника оперативной бригады отдела по борьбе с бандитизмом Московского уголовного розыска Глеба Жеглова. Эта фраза стала крылатым выражением сериала «Место встречи изменить нельзя», ее произнес главный герой в исполнении Владимира Высоцкого.

До этого Путин заявил, что работа судей требует стрессоустойчивости и высочайшей квалификации. Президент напомнил, что суды занимают вершину правовой системы, принимая окончательные и часто непростые решения. Постоянное нахождение под этим давлением требует от судей не только глубоких юридических знаний и компетентности, но и значительной психологической устойчивости, подчеркнул российский лидер.

