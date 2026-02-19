Стало известно о пострадавших в результате обрушения крыши автозавода в Липецкой области

SHOT: три человека находятся под завалами после обрушения в Липецкой области

После обрушения крыши автозавода в Липецкой области под завалами находятся три человека. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам сотрудников, под завалами может находиться больше людей, пишет канал.

Губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале сообщил, что из-под завалов вытащили пять человек.

«Их осматривают медики, информация о состоянии уточняется. Группировка сил и средств наращивается, аварийно-спасательные работы продолжаются», — написал глава Липецкой области.

Инцидент случился в четверг, 19 февраля. Речь идет о заводе «Моторинвест». По предварительной информации, причиной обрушения мог стать снег, который скопился на крыше из-за сегодняшней непогоды. Завод занимается производством электрокаров Evolute. Ранее там производили Changan CS35.

До этого подобный случай произошел в Новосибирске. На кадрах с места можно было заметить, как торговый центр «сложился» из-за того, что на крыше было большое количество снега. По данным СМИ, обрушился второй этаж.

Ранее МЧС опубликовало фото обрушившейся крыши цеха в Липецкой области.