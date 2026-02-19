Размер шрифта
Путин обнародовал статистику по арестам в России

Путин: в РФ стали реже в качестве меры наказания выбирать заключение под стражу
Сергей Бобылев/РИА Новости

Число случаев избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в России сократилось. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов, передает РИА Новости.

По его словам, это число уменьшилось на 6,2%. При этом на 2% выросло количество случаев избрания домашнего ареста.

По данным Верховного суда России, в прошлом году российские суды вынесли 100 приговоров к пожизненному лишению свободы, что стало самым высоким показателем за последние годы. В 2020 году суды вынесли 66 соответствующих приговоров, в 2021 — 47, в 2022 — 58, в 2023 — 78, в 2024 — 79.

Пожизненное лишение свободы в России — это строжайшее наказание за особо тяжкие преступления против жизни, здоровья, общественной безопасности и конституционного строя. Отбывается в колониях особого режима, осужденные могут претендовать на условно-досрочное освобождение после 25 лет отбытия срока. Оно не назначается женщинам, несовершеннолетним и мужчинам старше 65 лет.

Ранее Краснов заявил о недопустимости безнаказанности для судей.
 
