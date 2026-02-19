Махачев рассказал о новой тенденции в UFC

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что не всегда понимает, как промоушен решает вопросы продвижения тех или иных бойцов.

По его словам, некоторые решения руководителей UFC трудно понять.

«UFC, бывает, не поддается разуму. Почему так, почему кого-то уволили, а кому-то не дали побороться за пояс? Но мы должны просто согласиться с тем, что UFC уже на протяжении стольких лет держится на уровне, проводит интересные бои, выплачивает большие гонорары, постоянно собирает полные стадионы. Я уверен, что они знают больше нас, поэтому так долго держатся на плаву. Если они начнут нас слушать... Наверное, будут двигаться на другом уровне», — заявил Махачев.

34-летний Махачев имеет звание заслуженного мастера спорта по самбо. Он также поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где сумел стать чемпионом UFC, одолев Джека Делла Маддалену. До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

