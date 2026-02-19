«Это было странно»: Такер Карлсон заявил о задержании и допросе в Израиле

Такер Карлсон заявил о задержании и допросе в аэропорту при вылете из Израиля

Журналист Такер Карлсон заявил, что его и его команду задержали и допросили в аэропорту Израиля. В страну он прибыл для записи интервью с послом США в Израиле Майком Хакаби, которого критиковал за необеспечение должной защиты христиан. В посольстве США информацию о задержании опровергли. Хакаби заявил, что Карлсону задавали стандартные вопросы, как и всем другим посетителем Израиля. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Американский журналист Такер Карлсон сообщил Daily Mail, что его и его сотрудников задержали и допросили в Израиле. Это произошло после того, как команда Карлсона записала интервью с послом США в стране Майком Хакаби.

«Мужчины, представившиеся сотрудниками службы безопасности аэропорта, забрали наши паспорта, отвели нашего исполнительного продюсера в отдельную комнату, а затем потребовали объяснить, о чем мы говорили с послом Хакаби. Это было странно. Сейчас мы за пределами страны», — уточнил Карлсон.

Однако израильское Управление аэропортов опровергло эту информацию. Там отметили, что Карлсона и сопровождавших его лиц не задерживали и не подвергали допросу. В ведомстве подчеркнули, что журналисту задали несколько стандартных вопросов в рамках действующих процедур безопасности, которые применяются к пассажирам в аэропорту. Беседа при этом проходила в отдельной комнате для обеспечения конфиденциальности.

Посольство США в Израиле также не подтвердило слова Карлсона о задержании и допросе.

«Такер Карлсон проходил паспортный контроль, где ему задавали те же вопросы, что и многим другим посетителям Израиля, включая посла [Майкла] Хакаби и других дипломатов, в рамках обычного въезда и выезда из страны», — пояснили в дипмиссии, добавив, что к журналисту отнеслись в стране также позитивно, как и к другим посетителям Израиля.

Сам посол также написал в X, что паспортный контроль проходят все, кто въезжает или выезжает из Израиля, — даже он, несмотря на то, что у Хакаби есть дипломатический паспорт и виза.

Не хотели пускать в страну

На прошлой неделе Карлсон вступил с Хакаби в публичную перепалку. Журналист раскритиковал дипломата за необеспечение должной защиты христиан в стране. В ответ Хакаби, который давно знаком с Карлсоном и ранее работал с ним на телеканале Fox News, пригласил журналиста в Израиль. Тот принял приглашение и заявил, что его команда работает над организацией интервью.

При этом, как сообщила Daily Mail со ссылкой на два источника, израильское правительство изначально не хотело пускать Такера Карлсона в страну. К организации визита, по данным издания, якобы пришлось привлечь сотрудников американского Госдепартамента. В итоге израильский кабмин решил не запрещать Карлсону въезд в страну, чтобы избежать «дипломатического инцидента».

Однако в американском посольстве опровергли и эту информацию. В представительстве заявили, что единственное взаимодействие посольства с Израилем по поводу визита журналиста заключалось в посадке его частного самолета.

Зачем Карлсон поехал в Израиль?

Daily Mail назвало встречу Карлсона и Хакаби попыткой администрации президента США Дональда Трампа предотвратить раскол консервативной коалиции Республиканской партии в преддверии выборов в конгресс, которые состояться в ноябре. Журналист ранее неоднократно критиковал американского лидера, в том числе за внешнюю политику, которую проводит Трамп.

«По словам бывшей ведущей Fox News Мелиссы Фрэнсис, Трамп призвал Карлсона и других членов Республиканской партии прекратить внутренние распри по поводу Израиля. <...> Карлсон — давний соратник вице-президента Джей Ди Вэнса и обсуждает с Трампом широкий круг вопросов, включая внешнюю политику. В прошлом месяце Карлсон дважды посетил Белый дом и, по меньшей мере, один раз встречался с Трампом в Овальном кабинете», — говорится в публикации.

Как отмечает газета, популярность Израиля в Республиканской партии остается на рекордно низком уровне среди молодых избирателей-республиканцев и сторонников главы Белого дома.