Путин рассказал, заменят ли технологии судей

Путин: бесспорно, никакие технологии сегодня не заменят судей
Президент России Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов заявил, что технологии не способны заменить судей. Слова лидера передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Коллеги, технологии идут вперед, и трудно предсказать, что будет завтра, но сегодня никакие технологии не заменят судью. Их решения касаются судеб людей, и они должны приниматься человеком. Только он может увидеть, почувствовать и понять тончайшие нюансы в делах», — сказал глава государства.

До этого Путин рассказал, что число случаев избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в России сократилось. По его словам, это число уменьшилось на 6,2%. При этом на 2% выросло количество случаев избрания домашнего ареста.

Также на совещании президент высказался о наказании для воров словами Глеба Жиглова — героя Владимира Высоцкого из сериала «Место встречи изменить нельзя». Путин отметил, что за небольшие правонарушения не всегда обоснованно «запирать человека за решетку».

Ранее был назван самый распространенный вид преступлений в России.
 
