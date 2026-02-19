Пять человек извлекли из-под завалов автозавода «Моторинвест» в Липецкой области

Из под завалов одного из цехов автомобильного завода «Моторинвест» в Липецкой области извлекли пятерых пострадавших. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Спасатели извлекли из-под завалов пятерых человек. Их осматривают медики, информация о состоянии уточняется. Группировка сил и средств наращивается, аварийно-спасательные работы продолжаются», — написал губернатор.

До этого он сообщил, что на предприятии «Моторинвест» в Краснинском округе обрушилась крыша одного из цехов. На месте работают спасательные службы, главой округа Сергеем Поляковым организована работа оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Информацию об обрушении крыши подтвердили в областном управлении МЧС.

«В ОДС ГУ МЧС России по Липецкой области поступила информация об обрушении кровли в сварочном цехе предприятия в Краснинском округе Липецкой области. Силы и средства направлены, информация о пострадавших уточняется», — отмечается в сообщении на его сайте от 14:11 мск 19 февраля.

