Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Армия

Премьер Польши заявил о готовности заминировать границу с Россией и Белоруссией

Туск: Польша способна заминировать границы с Россией в течение 48 часов
IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Польша при необходимости сможет заминировать границы с Россией и Белоруссией в течение 48 часов. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск, передает портал Defence24.pl.

По словам главы правительства, сегодня Польша выходит из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Туск отметил, что Польша завершает реализацию минного проекта, который имеет ключевое значение для национальной безопасности.

«Проект «Восточный щит» — это также способность, которую мы достигнем — заминировать восточную границу в течение 48 часов», — сказал он.

В декабре агентство Reuters сообщало о планах поляков впервые со времен Холодной войны начать производство противопехотных мин, чтобы разместить их на границе с Россией и Белоруссией.

Госкомпания Belma заявила, что Польшу оснастят миллионами мин в рамках программы «Восточный щит» «для обеспечения безопасности 800-километровой восточной границы». А излишки мин Польша будет поставлять союзникам. Так, граничащие с Россией страны НАТО, включая страны Балтии, уже выразили заинтересованность в покупке противопехотных мин, пишет Reuters.

Ранее жителям Польши разослали брошюры с инструкциями на случай войны.
 
Теперь вы знаете
Как получить 1,3 млн рублей от государства за покупку квартиры в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!