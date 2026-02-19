Премьер Польши заявил о готовности заминировать границу с Россией и Белоруссией

Польша при необходимости сможет заминировать границы с Россией и Белоруссией в течение 48 часов. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск, передает портал Defence24.pl.

По словам главы правительства, сегодня Польша выходит из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Туск отметил, что Польша завершает реализацию минного проекта, который имеет ключевое значение для национальной безопасности.

«Проект «Восточный щит» — это также способность, которую мы достигнем — заминировать восточную границу в течение 48 часов», — сказал он.

В декабре агентство Reuters сообщало о планах поляков впервые со времен Холодной войны начать производство противопехотных мин, чтобы разместить их на границе с Россией и Белоруссией.

Госкомпания Belma заявила, что Польшу оснастят миллионами мин в рамках программы «Восточный щит» «для обеспечения безопасности 800-километровой восточной границы». А излишки мин Польша будет поставлять союзникам. Так, граничащие с Россией страны НАТО, включая страны Балтии, уже выразили заинтересованность в покупке противопехотных мин, пишет Reuters.

Ранее жителям Польши разослали брошюры с инструкциями на случай войны.