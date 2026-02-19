Успенская вспомнила, как ее обвиняли в разрушении семьи Щербакова

Певица Любовь Успенская в беседе с «Пятым каналом» рассказала, как спровоцировала слухи о романе с актером Борисом Щербаковым.

По словам Успенской, поклонники заподозрили между ними роман после совместной съемки клипов. Певица и Щербаков сыграли возлюбленных в клипах «Карусель» и «Пропадаю я». Артистка рассказала, как после концертов получала оскорбления и обвинения в разрушении семьи.

Поклонники считали, что Успенская «увела» Щербакова у жены.

«Значит, люди поверили в нашу любовь. Я считаю, что если люди поверили, то, значит, мы хорошо сыграли. Мы так играли, что даже забыли, что бывает разлука», — поделилась исполнительница.

Как отметила Успенская, Щербаков ей понравился еще в то время, когда она жила в США. Артистке понравилась игра актера в фильме «Десять лет без права переписки».

В феврале Любовь Успенская призналась, что помирилась с Ильей Резником после 25-летней ссоры. Певица объяснила, что у них случился конфликт из-за песни «Кабриолет». По словам артистки, на днях она встретилась с поэтом и забыла старые обиды.

