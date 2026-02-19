Размер шрифта
Найден способ предсказать эффективность терапии антидепрессантами

TP: левый гиппокамп предсказывает реакцию мозга на антидепрессант
Shutterstock/FOTODOM

Японские исследователи обнаружили, что структура гиппокампа может быть связана с эффективностью лечения депрессии препаратом эсциталопрам. Работа опубликована в журнале Translational Psychiatry (TP).

В исследовании приняли участие 107 пациентов с умеренной и тяжелой формой большого депрессивного расстройства. Средний возраст составил 42 года, 52% — женщины. Всем участникам назначили эсциталопрам — антидепрессант из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС).

Известно, что этот препарат может стимулировать нейрогенез — образование новых нейронов — в зубчатой извилине гиппокампа. Ученые под руководством Тосихару Камисикире решили проверить, связаны ли изменения объема этой структуры мозга с клиническим ответом на лечение.

Пациенты прошли магнитно-резонансную томографию дважды: через 7–8 дней после начала терапии и примерно через 55 дней. Кроме того, в обе точки времени оценивались симптомы депрессии по шкалам HRSD-17 и HRSD-6. Ответом на лечение считалось снижение симптоматики минимум на 50%.

Около половины участников продемонстрировали положительный ответ на терапию, а у 34% была достигнута ремиссия. При этом возраст и индекс массы тела у ответивших и не ответивших пациентов не различались.

Анализ МРТ показал, что у пациентов, хорошо ответивших на лечение, изначально был больший объем левого гиппокампа и выраженная «левосторонняя латерализация» — то есть левый гиппокамп был крупнее правого. Кроме того, у них в процессе терапии сильнее увеличивался объем правого гиппокампа и его головки. Изменения латерализации также оказались более выраженными у пациентов с наибольшим снижением симптомов.

Авторы подчеркивают, что впервые показана связь между увеличением объема правого гиппокампа, его головки и эффективностью терапии эсциталопрамом. При этом одних лишь изменений объема недостаточно, чтобы полностью объяснить клинический ответ — вероятно, роль играют и другие нейробиологические механизмы.

Исследование расширяет понимание нейронных коррелятов депрессии и потенциально может помочь в поиске биомаркеров, позволяющих заранее предсказать, кому подойдут стандартные антидепрессанты.

Ранее был назван неочевидный способ спокойнее реагировать на стресс.
 
