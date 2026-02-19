Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Общество

В Липецкой области из-за снега обрушилась крыша завода, под завалами могут быть люди

В Липецкой области обрушилась крыша завода Моторинвест
Павел Лисицын/РИА Новости

В Липецкой области экстренные службы работают на территории завода «Моторинвест» после обрушения крыши. Об этом сообщает глава региона Игорь Артамонов.
Предварительно, под завалами могли оказаться люди.

«Главой округа Сергеем Поляковым организована работа оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», – сообщается в публикации.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, на данный момент неизвестно, сколько человек оказалось под завалами. По предварительной информации, причиной обрушения мог стать снег, который скопился на крыше из-за сегодняшней непогоды.

Завод занимается производством электрокаров Evolute. Ранее там производили Changan CS35.

До этого подобный случай произошел в Новосибирске. На кадрах с места можно было заметить, как торговый центр «сложился» из-за того, что на крыше было большое количество снега. По данным каналов, обрушился второй этаж.

Ранее в Нижегородской области произошло обрушение крыши в детском саду.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!