В Липецкой области из-за снега обрушилась крыша завода, под завалами могут быть люди

В Липецкой области экстренные службы работают на территории завода «Моторинвест» после обрушения крыши. Об этом сообщает глава региона Игорь Артамонов.

Предварительно, под завалами могли оказаться люди.

«Главой округа Сергеем Поляковым организована работа оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», – сообщается в публикации.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, на данный момент неизвестно, сколько человек оказалось под завалами. По предварительной информации, причиной обрушения мог стать снег, который скопился на крыше из-за сегодняшней непогоды.

Завод занимается производством электрокаров Evolute. Ранее там производили Changan CS35.

До этого подобный случай произошел в Новосибирске. На кадрах с места можно было заметить, как торговый центр «сложился» из-за того, что на крыше было большое количество снега. По данным каналов, обрушился второй этаж.

Ранее в Нижегородской области произошло обрушение крыши в детском саду.