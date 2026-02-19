Размер шрифта
В Иванове резкий запах газа стал причиной массовых жалоб и эвакуации школы

МЧС не нашло утечек газа после жалоб горожан и эвакуации школы в Иванове
Telegram-канал «Иваново. Происшествия»

Жители города Иваново массово жалуются на резкий запах газа в воздухе, из-за него экстренно эвакуировали учащихся местной гимназии № 36, сообщает Telegram-канал «Иваново. Происшествия».

Особенно сильно пахло на первом этаже нового учебного корпуса. После начала занятий школьники стали жаловаться на головную боль, головокружение и тошноту, у некоторых началась рвота.

Уроки прервали, всех учеников вывели на улицу, а помещения оставили проветриваться. Позже занятия возобновились, однако часть детей продолжали чувствовать себя плохо, и некоторых пришлось забрать родителям.

Как выяснилось, проблема носит общегородской характер: за минувшие сутки в службу «112» поступило около тысячи жалоб на сильный запах газа из разных районов города. В МЧС России заявили, что утечек газа не зафиксировано, а аварийная газовая служба не успевает обрабатывать все заявки.

Горожане также сообщили в соцсетях о подозрительном «сером облаке», которое двигалось к центральному району со стороны моста Энергетиков, и предположили, что оно могло образоваться в результате выброса в районе ТЭЦ-2.

В пресс-службе «Газпрома» готовят официальный комментарий по ситуации, пишет региональное издание IvanovoNews. В службе «104» некоторым ивановцам якобы отвечали, что это не утечка газа, а химическое облако.

Вопреки распространенному мнению, в зимние холода состав воздуха хуже обычного, заявил https://www.gazeta.ru/social/news/2026/02/05/27783307.shtml кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. По его словам, в ясные и безветренные морозные дни концентрация диоксида азота, угарного газа и мельчайших взвешенных частиц РМ2.5 в воздухе может доходить до пиковых показателей, создавая так называемый зимний смог.

Ранее жители Воронежа пожаловались на едкий запах нефти.
 
