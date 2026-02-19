Размер шрифта
Полиция в Британии начала обыски в домах экс-принца Эндрю после его задержания

People: полиция проводит обыски в домах экс-принца Эндрю, связанного с Эпштейном
Global Look Press

Британская полиция проводит обыски во всех домах брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на фоне скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает издание People.

Ранее британская полиция задержала экс-принца.

По данным издания, утром 19 февраля правоохранители прибыли в дом в Сандрингеме (графство Норфолк), где экс-принц проживает с тех пор, как был лишен братом королевского титула. Обыски также прошли в резиденции в Беркшире.

«В рамках расследования мы сегодня (19 февраля) арестовали мужчину в возрасте около 60 лет из Норфолка по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе и проводим обыски по адресам в Беркшире и Норфолке», — говорится в заявлении полиции долины Темзы («Темз Вэлли Полис»).

30 января Минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц из дела Эпштейна.

15 февраля Минюст США завершил публикацию файлов. Генпрокурор назвала 300 имен знаменитостей, чьи имена встречаются в документах расследования. Среди них Дональд Трамп, Обамы и Клинтоны, Билл Гейтс и Илон Маск, Курт Кобейн и Ким Кардашьян. В Минюсте подчеркивают, что упоминание в списке не означает обвинения или установления противоправных действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова обвинила спецслужбы Британии в сокрытии данных о связи брата короля с Эпштейном.
 
