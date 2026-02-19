В Екатеринбурге подростки облили мужчину перцовкой и выстрелили ему в голову из ракетницы

Подростки в балаклавах обстреляли мужчину из ракетницы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге восемь подростков в балаклавах напали на мужчину и обстреляли его из ракетницы. Об этом стало известно kp.ru.

Инцидент произошел вечером 16 февраля в сквере на улице Шаумяна. Группа подростков в черных пуховиках и балаклавах напала на 41-летнего Евгения М. По одной из версий, они выбрали себе жертву в ТЦ GoodMart, преследовали мужчину и окружили его, когда он перешел через дорогу.

Затем они распылил перцовый баллончик и обстреляли екатеринбуржца из сигнальной ракетницы, после чего убежали в сторону гимназии № 116.

«Стреляли четыре раза. Хотели еще перезарядить и продолжить. Но я попытался их отогнать, и они убежали. Все были в капюшонах, на вид малявки 15-17 лет», – рассказал Евгений.

Пострадавший получил химический ожог глаз, рану подбородка и термический ожог шеи. Его госпитализировали в больницу №23, но после осмотра отпустили домой. Полиция опросила шестерых подозреваемых, проверка продолжается. Уголовное дело пока не возбуждено.

