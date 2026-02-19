Циклон «Валли» направляется в сторону Санкт-Петербурга

Циклон «Валли», который накрыл Москву, пойдет в сторону Санкт-Петербурга. Об этом RT рассказал синоптик Александр Ильин.

Он пояснил, что сегодня снегопад в Москве начнет затухать ближе к 21:00 и пойдет на север. «Достаться» может также Ярославлю и Владимиру, уточнил синоптик.

19 февраля Москву накрыл сильнейший снегопад, вызванный циклоном «Валли».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее предупредил, что в Москве вырастут самые высокие сугробы с начала зимы. По его словам, в четверг высота снежного покрова в российской столице увеличится на 32 см. Тишковец обратил внимание, что в течение дня в Москве будет побит рекорд 19 февраля 1994 года по высоте сугробов, тогда сугробы в столице достигали 72 см. Прежний максимум был зафиксирован 19 февраля 2024 года, когда высота снежного покрова составляла 66 см.

