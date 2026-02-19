Размер шрифта
В Кремле объяснили закрытую встречу Мединского с украинцами

Песков: закрытая встреча Мединского с Украиной была одним из форматов диалога
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Переговоры в Женеве проходили в разных форматах, встреча главы российской делегации Владимира Мединского с представителями украинской стороны была одним из них. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это один из форматов общения», — отметил представитель Кремля.

Накануне в Женеве завершились двухдневные переговоры России, Украины и США: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми», а президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

При этом СМИ писали, что переговоры «застопорились», а в украинской делегации возник раскол. После завершения официальной встречи Мединский в закрытом режиме провел еще одни двухчасовые переговоры в отеле InterContinental перед отъездом в аэропорт, заявили источники ТАСС. Позже сам помощник президента РФ подтвердил факт закрытой встречи с украинской стороной. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле отказались анонсировать место следующих переговоров по Украине..
 
