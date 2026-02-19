Размер шрифта
Появился спутниковый снимок пришедшего в Москву циклона

«Роскосмос» показал спутниковый снимок циклона «Валли» над Москвой
Роскосмос

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок циклона «Валли», пришедшего в Москву. Изображение опубликовано в Telegram-канале государственной корпорации.

«Со стороны Болгарии через Крым в Москву пришел циклон «Валли». За несколько часов он накрыл столицу снегом», — говорится в подписи к снимку.

В тексте подчеркивается, что в городе продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности. Из-за неблагоприятных метеорологических условий в московских аэропортах были задержаны или отменены часть рейсов.

19 февраля столицу РФ накрыл сильнейший снегопад, вызванный циклоном «Валли». По прогнозам синоптиков, к концу дня в Москве вырастут самые высокие сугробы с начала зимы. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что за сутки может выпасть более 70% месячной нормы осадков. Как сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, этот снегопад станет одним из трех сильнейших за всю историю наблюдений.

Из-за непогоды в городе наблюдается сложная ситуация на дорогах. Пробки достигли девяти баллов, а средняя скорость движения автомобильного транспорта упала до 25 км/ч.

Ранее россиян предупредили, что сильный снегопад 19 февраля может спровоцировать мигрень.
 
