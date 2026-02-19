Минздрав опасается, что Shaman грозят инфекция и расстройство ЖКТ

SHOT: в Минздраве заявили, что Shaman грозят инфекция и расстройство ЖКТ

У Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) могут возникнуть проблемы со здоровьем после того, как певец облизал замершую воду Байкала. Об этом предупредили в Минздраве, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

В ведомстве пояснили, что в частицах льда могут содержаться атмосферная пыль, микробы и бактерии, отходы автомобильных выхлопов и другие загрязнители, переносимые ветром.

Эти загрязнения, в свою очередь, рискуют вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта, инфекции дыхательных путей, травму ротовой полости и, наконец, аллергическую реакцию на пыльцу, споры грибов и другие частицы, которые осели на поверхности льда.

Накануне Дронов опубликовал пост в Telegram-канале с роликом, где он с улыбкой пробует лед с поверхности озера и отмечает, что ему «вкусно». Саму публикацию Shaman подписал маркировкой «18+».

В феврале музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что певец Shaman потерял популярность из-за однообразия своего творчества. Он отметил, что Дронов не только не подарил новых хитов, но и его музыке стало совершенно чуждо творчество.

