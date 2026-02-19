Размер шрифта
В Токио супруги не смогли выйти из горящей сауны из-за оторванной ручки двери

NHK: муж и жена не смогли выйти из горящей сауны в Токио из-за сломанной ручки
dotshock/Shuttrestock/FOTODOM

В Токио супруги не смогли выйти из горящей сауны из-за оторванной ручки двери, пишет NHK.

Предварительно установлено, что пожар мог начаться после того, как полотенце соприкоснулось с нагретыми камнями печи. Внутренняя стена помещения была повреждена огнем, а в комнате обнаружены обгоревшие полотенца.

Следствие также выявило серьезные проблемы с безопасностью. В момент происшествия дверная ручка в помещении оказалась сломанной и отвалилась, из-за чего супруги, предположительно, не смогли открыть дверь и выбраться наружу. Хотя дверь не была заперта, неисправность механизма фактически заблокировала выход.

Кроме того, система экстренного вызова могла не сработать. Все комнаты сауны оснащены аварийными кнопками, однако при нажатии сигнал не поступил в аварийные службы.В ходе расследования выяснилось, что проблемы с дверными ручками возникали и ранее. Весной 2025 года в этом же заведении клиент временно оказался заперт из-за снятой ручки и смог выйти только благодаря помощи другого посетителя.

Владелец заведения сообщил полиции, что после вступления в права собственности в декабре 2024 года неоднократно сталкивался с поломками дверных ручек. Расследование продолжается, полиция изучает изъятые материалы и оценивает систему управления безопасностью в заведении, включая возможную ответственность прежнего владельца.

Ранее мужчина спас из пожара 85-летнюю соседку в инвалидной коляске с помощью кувалды.
 
